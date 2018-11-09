Meksika sınırından ABD'ye yasadışı geçişe iltica hakkı askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Meksika sınırından yasadışı girenlerin iltica başvurusunda bulunma hakkını askıya alan bir emre imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Meksika sınırından yasadışı girenlerin iltica başvurusunda bulunma hakkını askıya alan bir emre imza attı. İmzaladığı başkanlık emri, ABD'nin Meksika sınırını yasadışı geçen göçmenlere iltica hakkı verilmesini 90 günlüğüne askıya alıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'e hareket eden Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere "İltica beyannamesini yeni imzaladım, çok önemli" dedi. Trump'ın ilk etapta 90 günlük emri, ABD ile Meksika anlaşmaya varana dek, yani Orta Amerika'dan ABD'ye doğru hareket eden binlerce kişilik göçmen kervanının Meksika tarafından geri gönderilmesine dek yürürlükte kalabilir.