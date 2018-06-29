Meksika seçimlerinin favorisi Andrés Manuel López Obrador

Meksika'da Pazar günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesi eski PRI üyesi Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anketlerde açık ara birinci çıkarken, seçilmesi durumunda ABD-Meksika ilişkilerinin daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

Meksika, Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimlerini beklerken, ülkede seçim sonuçları fark etmeksizin ABD Başkanı Donald Trump'a toplumsal tepkinin süreceği öngörülüyor. Başkan adayları ise Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ve diğerleri olarak görülüyor. AMLO, üçüncü kez başkan adayı olurken anket verilerine göre şu an 18 puanla önde olan isim.

AMLO, adı geniş çaplı yolsuzlukla anılan Enrique Peña Nieto hükümetine duyulan öfkenin zirveye çıktığı dönemde değişim vaadiyle aday oldu. Ülkede 71 yıl iktidarda kalan Kurumsal Devrimci Parti'nin (PRI) eski üyesi olan ve beş yıl Meksiko'da belediye başkanlığı yapan AMLO'nun PRI programına benzer bir çizgi izlemesi bekleniyor.

Anketlerde ikinci sırada olan isimse Ulusal Hareket Partisi (PAN) lideri Ricardo Anaya. Anaya'nın temel söylemi, Meksika'yı AMLO'nun başkanlığının getireceği belirsizlik üzerine kurulu olmasının yanı sıra Anaya'nın, PAN seçmenleri tarafından AMLO'ya gerçek bir rakip olarak görülen Margarita Zavala'yı başkanlık yarışında geride bıraktığı görülüyor.

PRI'den aday olan José Antonio Meade'nin ise en büyük sıkıntısı, adı yolsuzluğa karışan partisinin siyasi itibarı olarak görülüyor.

Meksikalılar, Pazar günü seçimi kazanması beklenen AMLO'dan Peña Nieto döneminde yüksek seviyelere çıkan yolsuzluk ve suçlara acil müdahale etmesini bekliyor. AMLO'nun 1970'lerde uygulanan ithal ikame ekonomisine geri dönmesi beklenirken, Anaya ve Meade seçmenleri AMLO'nun Meksika'yı "Venezuela'ya dönüştürmesinden" endişe ediyor. Diğerleri ise AMLO'nun partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'ni (Morena) eski PRI'nin başka isim almış hali olarak görüyor.

AMLO'nun verdiği sözler arasında Peña Nieto'nun başlattığı, petrol ve benzin sektörlerinin 1930'dan bu yana özelleşmesine yol açan enerji reformlarını bitirmek ve Meksiko'da yeni havalimanı inşaatını durdurmak bulunuyor.

AMLO'nun serbest piyasa yanlısı olmadığı bilinirken, Trump'ı NAFTA'ya geri döndürmek için çaba sarf etmemesi bekleniyor.

ABD açısından bakıldığında, AMLO seçildiği takdirde Trump döneminde başlayan ABD-Meksika ilişkilerinin daha da kötüleşmesi gündemde.

ABD'YE YAKINLAŞMA DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

20. yüzyılda ABD-Meksika ilişkileri inişli-çıkışlı bir görüntü sergilerken, 1980'lerin başında Meksika'nın liberal ekonomiye yönelmesiyle iki ülke arasındaki ekonomik bağlar arttı ve 1992 yılında NAFTA anlaşması imzalandı. Meksika'daki siyasi liberalleşme PRI kadrolarında da dönüşüme yol açarken, Ulusal Hareket Partisi'nden Felipe Calderón ve Vicente Fox'un yönetime gelmesiyle birlikte artarak süren ABD'yle uzlaşma yanlısı politikalar Trump döneminde tıkanma yaşıyor.