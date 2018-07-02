Meksika seçimlerini sosyal demokrat aday kazandı

Meksika seçimlerini sosyal demokrat Andres Manuel Lopez Obrador kazandı.

Sosyal demokrat aday Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika seçimlerinin galibi oldu. En yakın rakibine 20 puan fark atarak yüzde 52 oyla seçilen Lopez Obrador, yolsuzlukla ve uyuşturucu kartelleriyle mücadele etmeyi vadediyor.

Reuters, Lopez Obrador'un devlet başkanı olmasıyla birlikte Meksika'nın "on yıllardır gördüğü en sol hükümetin" iktidara geleceğini söylüyor.

TRUMP'TAN TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, Lopez Obrador'un zaferini kutlayarak "Hem ABD hem de Meksika'nın çıkarına yapılabilecek pek çok şey var" dedi, Lopez Obrador ise seçim galibiyetinin ardından ABD ile yakın ilişkiler kurmak istediğini belirtti.

Ancak ABD ve Meksika'nın arasının, Trump'ın Meksikalılara yönelik ırkçı açıklamaları ve iki ülke arasına örmek istediği duvar sebebiyle gergin olduğu biliniyor.

Trump ve Lopez Obrador, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

'LATİN AMERİKA İÇİN BİR ZAFER'

Sosyal demokrat adayın galibiyetine Latin Amerikalı liderlerden de tebrik mesajları geldi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, Lopez Obrador'un zaferinin "yalnızca Meksik aiçin değil Latin Amerika'nın tamamı için zafer olduğunu" söyledi.

Brezilya İşçi Partisi'nden Gleisi Hoffmann, Lopez Obrador'un seçimi kazanmasının "Latin Amerika'da ilerici rüzgarların geri dönüşünün işareti" olduğunu savunuyor.