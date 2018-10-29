Meksika polisi göçmen konvoyuna saldırdı: 1 ölü

Meksika polisinin Guatemala sınırından ülkeye geçmeye çalışan göçmen konvoyuna saldırısında Honduraslı bir göçmen yaşamını yitirdi.

Guatemala sınırından ülkeye girmeye çalışan göçmen konvoyuna saldıran Meksika polisi 26 yaşında Honduraslı bir göçmeni başından vurarak öldürdü.

Meksika Guatemala sınırından ülkeye girmek isteyen göçmenleri engellemek üzere dün polis güçlerini sınıra sevk etti. Dünkü çatışmada 26 yaşında Henry Diaz adlı Honduraslı göçmen başından vurularak yaşamını yitirdi.

Telesur’un haberine göre Meksika polisi konvoyun ülkeye girişini engellemek üzere gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

KONVOYDA 2 BİN 300 ÇOCUK VAR

Öte yandan UNICEF, Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye gitmek üzere yola çıkan göçmen konvoyunda yer alan çocukların sayısını 2 bin 300 olarak açıkladı. UNICEF’ten yapılan açıklamada göçmen konvoyundaki çocukların güneşten korunmaya, sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişime ihtiyaçları olduğu vurgulandı.

