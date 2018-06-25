Meksika kasabasında polis gücünün tamamı gözaltına alındı

Meksika'da pazar günü siyasetçi Fernando Ángeles Juárez'in öldürülmesinin ardından bir kasabadaki polis gücünün tamamı gözaltına alındı.

Meksika'da pazar günü siyasetçi Fernando Ángeles Juárez'in öldürülmesinin ardından savcılık yerel emniyet güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meksika'da 1 Temmuz'da gerçekleşecek seçimler öncesi 100'den fazla siyasetçi öldürüldü.

Perşembe günü yaşamını yitiren Fernando Ángeles Juárez ise Michoacán eyaletinde bir haftada öldürülen üçüncü siyasetçiydi.

Yaşananların ardından kentteki 27 polis ve yerel kamu güvenlik sekreterinin federal kuvvetlerdeki görevlerinden alındığı bildirildi.

Savcıların Ángeles'in ölümünden Ocampo'nun kamu güvenlik sekreteri Oscar González García'yı sorumlu tuttuğu, kendisini görevden uzaklaştırmak için kente gelen federal temsilcileri ise yerel polisin durdurduğu bildirildi.

Yaşananların ardından federal temsilcilerin pazar günü takviyeyle yeniden kente geldiği ve kentte görevli olan tüm polis kuvvetlerini ve genel müdürü gözaltına aldığı, gözaltına alınanların sorgulama için eyalet başkenti Morelia'ya aktarıldığı belirtildi.

Savcılık gözaltına alınanları devlet içinde suç örgütü kurmakla suçluyor.

3 binden fazla yerel ve bölgesel karakolun da diken üstünde olduğu söyleniyor.