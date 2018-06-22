Meksika hükümetinden göçmen çocukları ailelerinden ayıran ABD politikasına kınama

Meksika hükümeti, ABD'nin göçmen çocukları ailelerinden ayıran politikasını kınadı. ABD Başkanı Donald Trump, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili yürütme emri imzalamak zorunda kalmışı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ABD'nin göçmen çocukları ailelerinden ayıran politikasını kınadıklarını açıkladı.

Meksika'nın Türkiye'deki büyükelçiliği tarafından yayımlanan basın bildirisine göre Meksika yönetimi bu yasayı "göçmenlerin insan haklarını açıkça ihlal eden ve engelleri bulunanlar da dahil olmak üzere çocukları savunmasız bir duruma sokan zalim ve insanlık dışı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı, “Meksika hükümeti ve ben şunu açıkça belirtmek isteriz ki, yasadışı göçü teşvik etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nin egemenliğine ve kanunlarına tamamen saygı duyuyoruz. Ancak, verilen hükümlerin ve anayasal zorunluluğun dışında, sınırdaki ailelerin ayrılması gibi insanlık dışı ve acımasız bir duruma karşı kayıtsız kalamayız. Amerika Birleşik Devletleri hükümetini bu politikalarını yeniden gözden geçirme ve vatandaşlık, göçmenlik statülerine bakılmaksızın bu erkek ve kız çocuklarının refahına ve haklarına öncelik vermeye çağırıyoruz” dedi.

'YÜZDE BİRİNDEN AZI MEKSİKALI'

Meksika Dışişleri Bakanı Videgaray, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre Nisan ayından bugüne kadar sınırı geçtikten sonra ailelerinden ayrılan 1995 çocuğun yüzde 1’inden daha azı Meksikalı çocukları kapsadığını belirtti.

Videgaray, “Bu sayı, konsolosluklarımız tarafından ulaşılan ve toplam 21 Meksikalı çocuğun ailelerinden ayrıldığını gösteren olaylarla tutarlılık göstermektedir. Bu çocukların çoğu çoktan Meksika’ya geri gönderildi ve sığınakta sadece 7 Meksikalı çocuk kaldı,” diye konuştu.

ÇOĞUNLUK GUATEMALA, EL SALVADOR VE HONDURAS'TAN

Ailelerinden ayrılan çocuklarının çoğunluğunun Guatemala, El Salvador ve Honduras’tan geldiğini açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ile Meksika hükümetinin göçmen çocukların ailelerinden ayrılması yasasını kabul etmediğini belirtmek için görüştüğünü söyledi.

RESMİ NOTA GÖNDERİLDİ

Washington'da bulunan Meksika Büyükelçiliği’nin ABD hükümetine kınamalarını resmi olarak belirten bir nota gönderdiğini de ekledi.

Meksika Dışişleri Bakanı ayrıca, Meksika Dışişleri Bakanlığı ve ABD’de bulunan konsolosluk ağları yoluyla, Meksika hükümetinin, vatandaşlarına yardım ve koruma sağlamak için, ABD’nin duyurduğu “sıfır hoşgörü” politikası sebebiyle, derhal harekete geçtiğini söyledi.

Ailelerinden ayrılan çocuklar özelinde konuşan Mesika Dışişleri Bakanı, her durumda, Meksika hükümeti temsilciliklerinin tesisleri ziyaret ettiğini, çocuklarla görüştüğünü, ailelerini tespit edip iletişime geçtiğini ve birçoğunun Meksika’ya iade edildiğini belirtti.

'İLETİŞİME İZİN VERİLSİN'

Bakan Videgaray, ABD hükümetini, durumun ciddi etkilerini azaltmak üzere çocuklar ve aileleri arasındaki iletişime derhal izin vermeye ve bunu kolaylaştırmaya çağırdı.

Ayrıca uluslararası toplumu ve çok taraflı örgütleri konu hakkında açık beyanlar vermeye ve kayıtsız kalmamaya davet ederken, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Meksikalı bakan, “Sizi ayrıca şu konuda bilgilendirmek isterim ki, New York ve Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler ve Washington D.C. de bulunan Amerika Devletleri Örgütü’ndeki heyetlerimizle, ailelerin ayrılmasını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi’nin ve Amerika Kıtası İnsan Hakları Sistemi’nin tüm organlarınca kınadık. Özellikle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile ve İnsan Hakları Konseyi anlaşması ve ‘göç ve çocuklar’ gibi konularda var olan özel prosedür organları ile resmi iletişim düzenledik,” dedi.

TOPLANTI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Ayrıca Meksika hükümetinin Guatemala, Honduras ve El Salvador’daki yetkililerle yakın iletişimleri bulunduğunu ve 22 Haziran Cuma günü Meksika-ABD sınırındaki olayları analiz etmek üzere özel bir toplantı yapmak konusunda anlaştıklarını belirtti.

Ek olarak Meksika’nın, ABD’de insan haklarını ve göçmenleri savunan sivil toplum kuruluşlarıyla yakın çalışmalarına devam edeceğini ve Meksikalı yetkililerin bu kuruluşlarla yakın bir zamanda görüşeceğini söyledi. Bakan, ABD’de bulunan Meksika Konsoloslukları’na verilen talimatı yineledi; Meksika vatandaşlarının dahil olduğu tüm olayları bulmak ve yardımcı olmak için, yasanın uygulandığı tüm gözaltı merkezleri ve göçmenlik ve sağlık kuruluşları ile temas halinde olmak.

Son olarak Bakan, Meksika’nın kurumsal imkanlarını kullanarak Guatemala, Honduras ve El Salvador hükümetlerine mümkün olan her yardımı sağlayacağını; çok taraflı organizasyonlarda ortak tutum sergileyip, müşterek eylemlerde bulunarak Orta Amerikalı komşularına, Meksikalı çocuklar olayda yer almasa bile, mümkün olan en büyük desteği vereceğini söyledi.