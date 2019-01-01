Meksika ABD'ye göçü önlemek vergi indirimine gidiyor

Meksika'nın yeni başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'ye göçü önlemek için sınır bölgelerinde vergi indirimine gidileceğini açıkladı.

Meksika’nın göreve yeni başlayan başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’ye göçü önlemek amacıyla sınır bölgelerinde vergi oranlarını düşüreceğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve ABD’ye sınırı bulunan 40 belediyeyi kapsayacak olan uygulama ile katma değer vergilerinde yaklaşık yüzde 50 indirimin yanı sıra asgari ücretin 177 peso artacağı açıklandı.

Meksika hükümetine yıllık 6,1 milyar dolar ek maliyete sebep olacağı belirtilen uygulamanın bölgede ekonomiyi ve istihdamı “canlandırması” bekleniyor. Uygulamanın amacı sınır hattında bulunan Meksikalı şirketlerin ABD merkezli şirketlerle “rekabet edebilmesi” olarak tanımlanıyor.

ABD, Kanada ve Meksika arasında 25 yıldır uygulanan serbest ticaret anlaşması NAFTA, ABD Başkanı Donald Trump’ın yenileme talepleri üzerine bu yıl revize edilerek "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" adını almıştı. ABD ile ekonomik ilişkilerini bağlımlı geliştirmenin sonucunda 2008 krizinin ardından ekonomik daralmanın görüldüğü Meksika’da ABD’ye göç 1994 yılına göre iki katına çıktı.