Meksika, ABD'ye giden göçmen konvoyuyla ilgili planını açıkladı

Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye sığınmak üzere hareket halindeki binlerce kişilik göçmen konvoyuyla ilgili Meksika hükümeti bir plan açıkladı.

Meksika hükümeti Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika üzerinden ABD’ye gitmek isteyen binlerce kişilik göçmen konvoyunu durdurmak üzere bir teklif sundu.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto tarafından açıklanan plana göre, Meksika'ya iltica başvurusunda bulunacak göçmenlere geçici çalışma izni verilecek. Meksika’nın planı geçici kimlik kartı, sağlık ve eğitim hizmetini de kapsıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Honduras’tan yaklaşık 160 kişiyle yola çıkıp yol boyunca 7 bin kişiye ulaşan göçmen konvoyunun ülkeye girişini engellemek üzere sınıra asker sevk edileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, göçmenlerin durdurulacağını belirtmiş ve Guatemala, El Salvador ve Honduras’a mali yardımı kesme tehdidinde bulunmuştu.

ABD’de 6 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde Trump’ın yasadışı göç konusunu bir propaganda başlığı olarak kullandığı ifade ediliyor.

Birkaç hafta önce Honduras’tan yola çıkan göçmen konvoyu halihazırda Meksika’nın ABD ile sınırından yaklaşık bin 600 km uzaklıktaki Arriaga’da bulunuyor.

