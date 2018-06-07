Meksika ABD yerine Avrupa'dan domuz alacak

Meksika'nın ABD ile ticaret gerilimleri sebebiyle bundan sonra ABD yerine Avrupa Birliği ülkelerinden domuz ürünleri alacağı belirtiliyor.

Meksika, ABD domuz ürünlerine yüzde 20 gümrük vergisi getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine yanıt olarak getirilen vergiyle birlikte, Meksika'nın Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla domuz ürünü almaya başlayacağı kaydediliyor.

Meksika'nın 1 milyar 70 milyon dolarlık domuz ithalatının yüzde 90'ı kadarının ABD tarafından karşılandığı bildiriliyor.

Tarım ve hayvancılık ürünlerine getirilen vergi artışlarının ABD'li üreticilere zarar vereceği kaydedilirken, ABD'li çiftçilerin Trump'ın tabanının önemli bir bölümünü oluşturduğu aktarılıyor.

350 bin ton kadar domuz ürünü almayı planlayan Meksika, sağlık koşulları sebebiyle Brezilya'yla ticareti tercih etmiyor. AB ülkelerinin yanı sıra, Avustralya, Kanada ve Şili'den de ithalat yapılabileceği söyleniyor.

Trump'ın ticaret konusundaki adımlarının ülkeyle ticaretin azalmasına yol açtığı görülüyor.