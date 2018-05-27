Medyaya savaş açan Elon Musk seks tarikatı bağlantılı haber sitesini önerdi

Fabrikalarındaki hak ihlalleri, ırkçı ve işçi düşmanı politikaları haber yapması sebebiyle medyaya savaş açan milyarder Elon Musk, seks tarikatı bağlantılı bir haber sitesini önerdi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketlerinde yaşanan hak ihlalleri, işçi düşmanı politikalar ve ırkçılık sebebiyle yapılan haberlerin ardından medyaya savaş açmıştı.

Haber kuruluşlarını "değerlendiren" bir site kuracağını açıklayan Musk, son olarak The Knife isimli seks tarikatı bağlantılı bir haber sitesini "harika" analizler olduğu iddiasıyla önererek yeni bir skandala imza attı.

TARİKATIN LİDERİ MART AYINDA TUTUKLANDI

The Knife of Aristotle olarak da bilinen sitenin, NXIVM isimli seks tarikatıyla bağlantılı olduğu aktarılıyor. Tarikatın lideri Keith Raniere Mart ayında tutuklanmış ve bir dizi suçla yargılanmaya başlamıştı.

Raniere, tarikat üyelerini kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye zorlamakla suçlanıyordu.

PAYLAŞIMI SİLDİ, SİTEYİ SAVUNDU

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Elon Musk, buna karşın siteyi savunmayı sürdürdü.

Bir kullanıcının övdüğünün yazının gerçek bir tarikat tarafından yazıldığını söylemesi üzerine Musk, "Yine de tarikat bağlantılı olmayan çoğu medyadan daha iyi" yanıtı verdi.

Elon Musk'ın önerdiği siteyle birlikte tartışmalı milyarderin medyayı nasıl değerlendirebileceği yeniden merak konusu oldu.