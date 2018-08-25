McCarthy: Muhafazakar seslerin susturulduğu kaygısıyla Twitter CEO'su ifadeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin McCarthy, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ifadeye çağrıldığını duyurdu. 'Sosyal medyada muhafazakar seslerin susturulduğuna ilişkin kaygılar' doğrultusunda Dorsey'in 5 Eylül'de araştırma komisyonu önüne çıkacağı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin McCarthy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ifadeye çağırıldığını açıkladı.

"Sosyal medyada muhafazakar seslerin susturulduğuna ilişkin kaygılar" doğrultusunda ABD Temsilciler Meclisi komitesi, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve diğer bazı yöneticilerin 5 Eylül'de araştırma komisyonunda ifade vereceklerini duyurdu.

​"ABD halkının bu önemli kamu platformlarına olan güvenini tam olarak yeniden tesis etmenin tek yolunun şeffaflıktan geçtiğini" belirten Temsilciler Meclisi üyesi Kevin MacCarthy, planlanan ifadenin Dorsey, kendisi ve komite başkanı Greg Walden arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda belirlendiğini söyledi.

McCarthy, "Tek taraflı ve yanlı konuşmalar, bu sosyal medya platformlarının temelini oluşturan kamu görevine aykırıdır" ifadesini kullandı.