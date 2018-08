McCain'in giderken götürdükleri: Sözde solcular ve belki Trump...

Senatör John McCain geçtiğimiz günlerde yaşama gözlerini yumdu.

Ölümünün ardından, ABD siyasetinin farklı uçlarında duran figürler Cumhuriyetçi Senatör'ü "rahmetle anarken", ülkede sola yeni bir soluk getirmesi beklenen Bernie Sanders ve Ocasio-Cortez gibi siyasetçilerin duygu yüklü taziye mesajları destekçilerini ikiye böldü.

ABD'deki anaakım medyaya bakılırsa, McCain siyasi rakipleriyle dahi iyi ilişkiler kurabilen, yeri geldiğinde partisini eleştirebilen, ulusal çıkarları siyasetin üstünde tutan bir isimdi.

Hatta bu imajın (geniş anlamıyla) sol kamuoyunun bir kesimi tarafından benimsendiği görülebiliyor. Ancak solda önemli bir kesim ise, McCain'i olduğu gibi, yani azılı bir savaş suçlusu olarak hatırlıyor.

MCCAIN'İN SAVAŞ KAHRAMANLIĞI: SAATTE BİR MADALYA

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, resmen madalyaları olan bir "savaş kahramanı".

Babası Amiral olan john McCain, ABD Donanması'na katılarak Vietnam Savaşı'na gidiyor. Burada her biri ortalama 30 dakika süren 23 bombardıman uçuşuna katılıyor. Yani Vietnam Savaşı boyunca toplam 10 saat ve 30 dakika Vietnam'da ülkelerinin özgürlüğü için mücadele eden yoksul köylülere ve komünistlere kimyasal bombalar ve napalm yağdırıyor.

Bu "kahramanca" eylemlerinin sonucunda 2 Gümüş Yıldız, 2 Onur Madalyası, 2 Üstün Uçuş Haçı, 3 Bronz Yıldız, 1 Vietnam Onur Madalyası ve 3 Mor Kalp madalyalarıyla ödüllendiriliyor. Yani McCain, aşağı yukarı, Vietnam Savaşı'nda saatte 1 madalya kazanıyor.

'İŞLEDİĞİ SUÇLARA DUYARSIZ'

Ancak yine bir uçuş görevinde şansı yaver gitmeyen McCain'in uçağı, 26 Ekim 1967 günü Hanoi'de vuruluyor ve geleceğin cumhuriyetçi senatörü esir düşüyor.

Beş yıl boyunca savaş esiri olarak tutulduktan sonra sağlığı yerinde olarak serbest bırakılan McCain, esareti sırasında Küba'da yaşayan İspanyol bir psikologla görüştürülüyor.

Psikolog Fernando Barral'ın, 24 Ocak 1970'de Granma'da yayımlanan makalesinden bir bölüm:

MCCAIN NEDEN KIYMETE BİNDİ?

"Vietnam kahramanı" olarak Cumhuriyetçi Parti'ye katılan ve defalarca senatör seçilen John McCain, partinin önemli ve etkili isimlerinden biriydi.

Kurduğu düşünce kuruluşu McCain Enstitüsü'yle birlikte, ABD'nin medya dünyasında ve dışilişkilerinde de önemli bir nüfuza sahip oldu.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak 2008 seçimlerinde Barack Obama'nın karşısına çıktı ve yenildi. Ancak bağlantıları ve McCain Enstitüsü üzerinden yaptığı siyasi yatırımlar sayesinde daima senatoda ve kendi partisi içinde etkili bir isim oldu.

Ancak ölümünün ardından McCain'in bu kadar kıymete binmesinin başka bir nedeni daha var: Donald Trump!

TRUMP'A KARŞI BİRLEŞİK CEPHE'NİN ÖLÜ YÜZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında sonraki yıl gerçekleşecek başkanlık seçimleri için kampanyasının startını verdiği günlerde, Iowa'da bir mitingde McCain'e yüklenmişti. Kişisel husumet duyduğu McCain için "O bir savaş kahramanı değil" diyen Trump, daha sonra sözleri için özür dilememişti.

McCain ise göçmen yasası, Obamacare'in kaldırılması, NATO'ya yaklaşım ve seçim kampanyasına Rus müdahalesi gibi tartışmalarda, Trump'ın karşısında yer aldı.

McCain'in ölümüyle birlikte, Demokrat Parti'ye ve "liberal medya"ya, "Senato'daki bağımsız bir sesi" ve "Cumhuriyetçi Parti içerisinden Trump'ı eleştiren önemli bir figürü" kaybetmenin üzüntüsü çöktü.

Bazı çevreler, "ABD'nin en büyük düşmanı Rusya'yla düşüp kalkan Trump" imajını, Trump'ın seçmen desteğini düşürmek için etkili bir araç olarak gördüler. McCain, bir Cumhuriyetçi "savaş kahramanı" olarak, bu operasyona hasta yatağından dahi yaptığı açıklamalarla destek veren önemli bir isimdi.

McCain'in Cumhuriyetçi Parti içindeki etkisi de düşünülünce, Trump'ı devirmek için doğru momentin yakalanmasında, Bay "Vietnam Gazisi" belki de önemli bir oyuncu olabilirdi. Ömrü yetmedi.

Ama...

MCCAIN'DEN TRUMP'A SON ŞAKASINI YAPTI

Uzun bir süredir beyin tümörü tedavisi gören ve bel altı espirileriyle tanınan senatör, medyada yer alan haberlere bakılırsa, "ölümüyle ülkeyi yasa boğdu". Ancak yasa boğulmak mı daha kötü, yoksa başkanı olduğun ülkedeki -adeta- ulusal yasın parçası olamamak mı?

Vasiyetiyle cenaze törenini planlayan McCain, törene George W. Bush ve Barack Obama'yı konuşmacı olarak davet ederken, ABD Başkanı Donald Trump davetli listesinde yer almadı.

Ölüm bile, McCain'i Trump'a son ve ağır bir darbe vurmaktan alıkoyamamış gözüküyor yani...

Bu usta müdahale, Trump'ı bütün ulusu birleştiren bir yastan dışlayarak, yalnızlaştırıyor. Hatta bugün sosyal medyada önemli tartışma konularından biri, Kongre binasının tepesindeki ABD bayrağının, adet olduğu üzere, senatörün ölümünden cenazesine kadar geçen süre boyunca ancak Beyaz Saray'ın tepesindeki bayrağın sadece bir günlüğüne yarıya çekilmiş olması.

ÇÜNKÜ 'DEMOKRATİK SOSYALİST'LİK BUNU GEREKTİRİR

Gelelim, siyasi yelpazenin sol olarak anılan, algılanan tarafına...

Vietnam halkıyla dayanışan, geçmişte Vietnam savaşına karşı barış hareketini örgütleyen ABD solunun bugün umut bağladığı isimler Bernie Sanders ve Ocasio-Cortez...

İkisi de Demokrat Parti içerisinde yer alan bu siyasetçiler, parti içerisindeki, özellikle genç üyeler arasındaki etkilerini Trump iktidarı döneminde arttırdı.

Ancak ikisi de savaş çığırtkanı, cinsiyetçi ve ırkçı McCain'i son derece samimi ve duygu yüklü taziye mesajlarıyla andılar.

Sanders, mesajında, "John McCain bir Amerikan kahramanıydı, saygın ve onurlu bir insandı ve benim arkadaşımdı. Sadece ABD Senatosu'nca değil ama birliğe ve bağımsızlığa önem veren bütün Amerikalılar tarafından özlenecek" dedi.

John McCain was an American hero, a man of decency and honor and a friend of mine. He will be missed not just in the U.S. Senate but by all Americans who respect integrity and independence. Jane and I send our deepest condolences to his family.

Demokrat Parti içindeki, özellikle New York bölgesinde yükselen, Demokratik Sosyalistler grubunun genç lideri Alexandria Ocasio-Cortez ise, "John McCain'in mirası eşsiz bir insani saygınlığı ve Amerika'ya hizmeti temsil ediyor... Pek çok insan için çok fazla şey ifade ediyordu. Dualarım ailesiyle" ifadelerini kullandı.

John McCain’s legacy represents an unparalleled example of human decency and American service.

As an intern, I learned a lot about the power of humanity in government through his deep friendship with Sen. Kennedy.

He meant so much, to so many. My prayers are with his family. https://t.co/iu28V3snDm

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) August 26, 2018