Mayon yanardağı yine patlıyor

Filipinler'deki Mayon yanardağı, bir kez daha lav kusuyor.

Filipinlerin en aktif yanardağı Mayon, binlerce kişinin tahliyesinin hemen ardından tekrar patladı.

Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yayınlanan bir fotoğraf, yanardağın yanına akan lav ve zirvenin tepesinde büyük bir duman alanını gösteriyordu.

Yetkililer Pazar günü Luzon'un güneyindeki Mayon yanardağındaki alarm seviyesini, buhar patlamalarını ve parlak bir lav ışığı gözlemledikten sonra "seviye 3"e yükseltmişti.

Yanardağın kül püskürtmesinin ardından, 3 bin kadar köylü evlerini terk etti.

Dağın çevresindeki 11 kilometrelik bir alan boşaltıldı, bölgede uçakların rota değiştirmesi önerildi.

Mayon yanardağı, 1616 yılından bu yana tam 47 kez patladı.

2013'te bölgedeki binlerce sakin, yetkililerin "kritik" safha uyarı yayınlamasının ardından bölgeden tahliye edilmiş; 2013'te ise beş dağcı, şiddetli bir patlamanın etkisiyle düşen kayaların çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.