Mayon Yanardağı çevresi felaket bölgesi ilan edildi

Filipinler, Mayon Yanardağı çevresini felaket bölgesi ilan etti.

Filipinler’de Mayon Yanardağı'nın bulunduğu Albay bölgesi, lav püskürtme alanının 6 kilometre çapa genişlemesi üzerine felaket bölgesi ilan edildi.

Albay bölgesinde köyler ve çiftlere lav dökülmeye başladı. Bölgeye girişler yasaklanırken lavların zaman zaman kraterden 2 kilometre yükselerek dağ eteklerine düştüğü belirtildi. Lav akımlarının sıcak kızıl sıva şeklinde dağın yamaçlarından aktığı ve önüne çıkan her şeyi yakarak küle çevirdiği kaydedildi.

Mayon Yanardağı yakınlarındaki Albay şehrinin bölge valisi Al Francis Bichara, 25 bin kişinin bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi. Milli Felaket Risk Azaltma ve Yönetimi Konseyi, bölgeden en az 22 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bölge, felaket bölgesi ilan edildi.

Albay şehri valisi Bichara, patlamanın birkaç hafta sürebileceği için tahliye merkezlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Filipinler Volkanoloji ve Sismik Merkezi, Mayon Dağı'nda dokuz defa daha patlama tespit ettiklerini bunların dördünde lava püskürtmeli olduğunu söyledi. Bölge hükümeti 2,5 kilometre yakınlardaki kasabalarda okulların tatil edildiğini belirtti. Okullar geçici barınma alanları olarak kullanıma tahsis edildi.

Filipinler'in başkenti Manila’nın 340 kilometre güney doğusunda bulunan Mayon Yanardağı'nda son 500 yıl içinde 50 defa patlama yaşadı. Etrafında Hindistan cevizi yetiştirilen Mayon Yanardağı, dağcılar tarafından çok rağbet edilen bir dağ olarak biliniyor.

2013’te patlayan Mayon Dağı, bütün ikazlara rağmen 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Mayon Dağı'nın ilk defa 1814 yılında patladığı ve Cagsawa kasabasında lavların ve volkanik çamur altında kalan bin 200 kişin ölüme yol açtığı kaydedildi.

1991’de Kuzey Filipinler'de bulunan Pinatobu Yanardağı patlamış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti.