May, muhalif milletvekillerini seçimle tehdit etti

İngiltere Başbakanı Theresa May'in meclisteki Brexit planı oylaması öncesi Muhafazakâr Parti içerisindeki muhalif milletvekillerini erken seçimle tehdit ettiği belirtildi.
Çarşamba, 18 Temmuz 2018 15:03

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda anlaşamadığı parti içindeki muhalif milletvekillerini erken seçimle tehdit etti.

Salı günkü meclis oylaması öncesi, eski bakanlar Stephen Hammond ve Nicky Morgan öncülüğündeki Muhafazakâr Parti milletvekillerinden bazılarının Avrupa Birliği yanlısı milletvekillerini uyardığı belirtiliyor.

May'in Brexit planı, meclis oylamasında küçük bir farkla kabul edildi.

Mecliste Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin önünü açacak yasa değişikliği oylanmış, 301'e karşılık 307 oyla kabul edilmişti.