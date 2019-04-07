May 'İşçi Partisi'yle anlaşma'yı düşünüyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamerası’nın anlaşmasız Brexit’i reddetmesi sebebiyle İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbiyn'le anlaşmaktan başka seçenek kalmadığını, aksi halde Brexit’in parmaklarının arasından kayacağını söyledi. Reuters, Banksy'nin "devredilmiş parlamento" çalışmasını hatırlattı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün akşam milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, “Brexit için bir anlaşmaya varmanın zorunluluğuna dikkat çekerken Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'yle Çarşamba günü yapılacak zirve toplantısından önce parlamentodan geçecek bir uzlaşma için İşçi Partisi'yle görüşmelerin teknik bir seviyede devam ettiği belirtildi.

May konuşmasında şunları söyledi: “Brexit’in parmaklarımızın arasından kayıp gitmesi tehlikesi var. Çünkü parlamento İngiltere’nin bir anlaşma olmadan AB’den ayrılma seçeneğini reddetti. Şimdi elimizde kalan tek seçenek ‘AB’den bir anlaşmayla ayrılmak ve veya hiç ayrılmamak.’ Bu ne kadar uzun sürerse İngiltere’nin AB’den hiç ayrılmama tehlikesi de o kadar büyüktür. Bu İngiliz halkının Brexit için verdiği kararın parmaklarımızın arasından kayıp gitmesidir. Ben buna dayananam. Esas olan bizim insanların oy verdiği seçeneği yerine getirmek ve bunun için bir anlaşmaya varmaktır.”

Başbakan May’in Brexit konusunda İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüşme kararı alması üzerine istifa eden eski Bakan Nigel Adams ise, “Geçen hafta 170’ten fazla Muhafazakar Parti milletvekili başbakana bir mektup göndererek ondan İngiltere’nin AB parlamento seçimlerinde yer almamasını sağlamasını istedi. Böyle yapmanın sonu iyi olmaz” dedi.

May, geçen ay muhafazakar milletvekillerine Brexit’in sağlanması halinde başbakanlıktan ayrılacağını söylemişti. Brexit’in ertelenmesi halinde Başbakan Theresa May’in Aralık ayından önce ayrılmaya zorlanamayacağı İşçi Partisi’nin tüzüğünde yer alıyor. Başbakan May’in yerini alması muhtemel olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise, geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada BM’de daha uzun süre kalmaktansa kabinesinin Dünya Ticaret Teşkilatı’nın şartlarına göre birlikten ayrılmayı yeğleyeceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden dün gece yapılan açıklamada da, AB'yle yapılacak zirve toplantısından önce parlamentodan geçecek bir uzlaşma için İşçi Partisi'yle görüşmelerin teknik bir seviyede devam ettiği belirtildi. Ancak May’in Brüksel’e gitmeden önce yarın veya Salı günü oylama yapılması konusunda bir planının bulunup bulunmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Açıklamada, İşçi Partisi’ni bir anlaşmaya razı etme girişimi olarak Avrupa Birliği'yle gelecekteki ticari konuşmalar için parlamentoya yetki verecek bir kanun çıkarmayı teklif ettiği kaydedildi.

REUTERS: KAÇIRDIYSANIZ...

Reuters da bugün sokak sanatçısı Banksy'nin "Devredilmiş Parlamento" başlıklı çalışmasının on yıl aradan sonra Bristol Müzesi'nde yeniden sahnelenmeye başlandığı haberini "kaçırdıysanız" başlığıyla tekrar yayımladı.

"Devredilmiş Parlamento"nun Bristol Müzesi'nde yeniden sahnelenmeye başlanması İngiltere parlamentosunun anlaşmayı üçüncü kez reddettiği 29 Mart gününe denk gelmişti.

Reuters'ın haber videosunda müzeyi ziyaret edenlerin değerlendirmelerine yer veriliyor.