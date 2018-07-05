‘May, en öngörülemez ABD başkanının kollarına atıldı’

ABD Başkanı Trump gelecek haftaki NATO zirvesinin ardından İngiltere’yi ziyaret edecek. Brexit sonrası ABD’ye daha bağımlı hale gelmesi beklenen İngiltere’nin başbakanı May’in ‘hafızalardaki en öngörülemez ABD başkanının kollarına atıldığı’ yorumları yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesinin ardından başkanlık görevi sırasında ilk kez İngiltere’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de planlanan görüşmesi öncesinde 13 Temmuz’da İngiltere Başbakanı Theresa May ve kraliçe Elisabeth ile görüşecek olan Trump’a karşı Londra’da Trafalgar Meydanı’nda da bir protesto gösterisi düzenlenecek.

Trump’ın İngiltere ziyareti öncesinde Reuters’a konuşan Obama döneminden eski bir dışişleri bakanlığı yetkilisi olan Jeffrey A. Stacey, Brexit sonrası İngiltere’nin ABD’ye daha bağımlı olacağını savundu. Stacey “İroni şu ki, AB’den ayrılan İngiltere bir müttefik olarak Washington’un daha az işine yarayacak ama İngiltere’nin ABD’ye daha çok ihtiyacı olacak” dedi. Stacey “May hafızalardaki en öngörülemez ABD başkanının kollarına atılmıştır” diye konuştu.

‘ANLAŞMA OLURSA RETORİK YANI AĞIR BASAR’

29 Mart 2019’da AB’den ayrılacak olan İngiltere’nin ABD ile daha sıkı ticari ilişkiler kurması arayışındaki Başbakan May’in, Trump ziyaretinde ne elde edebileceğiyse tartışma konusu. Trump’ın anlaşma yapmaya “düşkünlüğü” hesaba katıldığında olası bir anlaşmanın, giderek dengesi bozulan iki ülke ilişkileri hakkında retorik yanı ağır basan bir özellik taşıyacağı, Brexit sonrası ticari ilişkilerle ilgili spesifik konuları içermeyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan destekçileri, Trump’ın hamlelerinin ve Brexit’in “ABD ve müttefiklerini Çin gibi rakiplerine karşı güçsüzleştiren köhne kurum ve kurallardan kurtulma umudu” yarattığını savunuyor.

Ancak birçok İngiliz diplomat “İngiltere’nin kan, ticaret ve istihbarat paylaşımına dayalı ABD ile ittifakını Avrupa entegrasyonuyla dengelemeye çalıştığı”nı iddia ettikleri 70 yıllık stratejisinin Brexit’le beraber çöktüğünü düşünüyor.

'TRUMP’IN KENDİ ÇIKARINA HİTAP EDEBİLECEK BİR STRATEJİ'

Londra’da ismini vermek istemeyen bir Avrupalı diplomat Reuters’a verdiği demeçte May’in Trump ile acele diplomasisinin aptalca olduğunu belirterek “Siz İngilizler Avrupa’yı terk ediyorsunuz ama gerçekten Donald Trump Amerikası’nın kollarına atılmayı istiyor musunuz? Daha da önemlisi başka seçeneğiniz var mı?” diye soruyor.

Başbakan May’e yakın yetkililerse İngiltere’nin Trump’ı etkileyecek yeteneğinin olduğunu ve ABD Başkanının kendi çıkarına da hitap edecek bir stratejinin Trump’ın zihnine “bir tohum ekebileceğini” ve ona bir süre bunu düşünmesi için zaman tanımak gerektiğini savunuyorlar.

PROTESTOYA 50 BİN KİŞİ KATILACAĞINI BİLDİRDİ

Öte yandan Trump’ın ülkeyi ziyareti sırasında 50 bin kişinin şimdiden Londra’nın Trafalgar Meydanı’ndaki protesto gösterisine katılacağını bildirdiği ifade ediliyor.

Trump’ın ziyareti sırasında May ve kraliçe ile görüşmesinin yanı sıra İskoçya’da kendisine ait Turnberry golf tesisini de ziyaret etmesi bekleniyor. İngiltere hükümeti Trump’ın İskoçya’yı ziyareti sırasında güvenliğini sağlamak için 5 milyon sterlinlik bir bütçe ayırmıştı.