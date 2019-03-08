İngiltere Başbakanı Theresa May, meclisi tehdit ederek, 'Anlaşmamı desteklemezseniz AB'den çıkış yaşanmayabilir' dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerine yönelik açıklama yaparak, Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmanın desteklenmesini talep etti.

Business Insider'ın haberine göre May, "Anlaşmamı desteklemezseniz AB'den çıkış yaşanmayabilir" diyerek, "AB'den aylarca ayrılamayabiliriz, anlaşmanın sağladığı korumalar olmadan ayrılmak zorunda kalabiliriz. Hiçbir zaman ayrılamayabiliriz" diye konuştu.

'ANLAŞMASIZ ÇIKIŞ HALA İHTİMALLER ARASINDA'

"Gelecek hafta vekiller kritik bir seçimle yüzleşecekler, ya AB'den çıkış anlaşmasını destekleyecekler, ya da anlaşmayı reddedecekler" diyen May, "destek verin ve İngiltere AB'den çıksın, reddederseniz kimse ne olacağını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey kesin değil" diyen İngiltere Başbakanı, anlaşmasız çıkışın da hala ihtimaller arasında olduğunu savundu.

AB'den sert kopuşu savunanlar May'in anlaşmasına destek vermezken, May'in AB'den kalınabileceği yönündeki ifadelerinin bu vekilleri ikna etmeye yönelik olduğu söyleniyor.