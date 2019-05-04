Mavi Marmara soruşturması için savcılığa verilen süre ertelendi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili soruşturmanın başlatılıp başlatılmaması konusunda savcılığa verdiği süreyi 2 Eylül 2019'a erteledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail’in 2010 yılında Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla ilgili UCM Savcılığı’na soruşturma başlatılıp başlatılmamasına ilişkin karar vermesi için tanıdığı süreyi erteledi.

SAVCILIĞIN YARGILAMAYI RET KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİ İSTENMİŞTİ

AA’nın haberine göre, UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de savcının 6 Kasım 2014'te aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi için verdiği sürenin 15 Mayıs 2019'dan 2 Eylül 2019’a ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, savcılığın yeniden gözden geçirme kararına itiraz ederek yüksek mahkemeye taşımasıyla ilgili kararın ise yine 2 Eylül 2019’da halka açık bir duruşmada verileceği ifade edildi.

KOMOR DEVLETİ ADINA BAŞVURULMUŞTU

31 Mayıs 2010’da İsrail’in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili olarak geminin bayrak devleti olan Komor adına 14 Mayıs 2013'te UCM'ye başvuru yapılmış ve bu başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri sorumlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatılmıştı.

UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermişti. Tüm itiraz prosedürlerinin sonunda ön inceleme bürosu, 15 Kasım 2018'de verdiği hükümle savcının kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine hükmederek savcılığa, 15 Mayıs 2019'a kadar konunun kesin şekilde sonuca bağlanmasına karar vermişti.

1 MAYIS'TA USUL DURUŞMASI YAPILDI

UCM Savcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek kararı yüksek mahkemeye taşımıştı. Savcılığın itirazıyla ilgili mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında itirazla ilgili görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

AKP ANLAŞMIŞTI

10 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir süre askıya alınmış, 2016 yılında ise İsrail’le yapılan anlaşma gereği ilişkileri normalleştirme kararı alınırken, İsrail saldırıda ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeme sözü vermişti.

Bu adımın hemen ardından Türkiye tarafından açılan Mavi Marmara davası düşürülmüş, saldırı sonrası "izni ben verdim" diyen dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, anlaşma sonrası İHH'ye tepki göstererek "Benden mi izin aldılar?" diye sormuştu.

Türkiye'nin İsrail ile imzaladığı anlaşmanın gizli maddeleri ise geçen aylarda gün yüzüne çıkmıştı.

