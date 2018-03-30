Mattis'ten Bolton'a tuhaf şaka

ABD Savunma Bakanı James Mattis, dün Pentagon'da görüştüğü Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u karşılarken 'Senin için 'insan kılığındaki şeytan' dendiğini duydum' diyerek espri yaptı. İki yetkili gülüştüler.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, dün Pentagon'da bir toplantı için karşıladığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a "Sonunda seninle tanışmak güzel. Çünkü senin için 'insan kılığındaki şeytan' dendiğini duydum" dedi. Jim Mattis'in medya tarafından kullanılan lakabının "Kuduz Köpek" olduğu biliniyor.

Mattis ve Bolton'un Bolton göreve geldikten sonraki ilk görüşmesi Pentagon'da dün gerçekleşti. Irak işgalini şiddetle destekleyen, KDHC ve İran'ın bombalanmasını öneren ve bu nedenle "İnsan kılığındaki şeytan" lakabı yakıştırılan Bolton'un bu yönünün, Mattis'te bir "tanışma arzusu" doğurması şaşırtıcı bulunmadı.

Bolton, Pentagon'un kapısındaki karşılamada Mattis'in bu söylediklerine gülerek katıldı.

KUDUZ KÖPEK ve İNSAN KILIĞINDAKİ ŞEYTAN ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLABİLİR Mİ?

CNN'de haber "Savunma Bakanı James Mattis, ilk kez buluştuğu Başkan Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'la buzları eritmenin en iyi yolunun bir şaka yapmak olduğuna karar verdi" girişiyle verildi.

Mattis ve Bolton'un aralarındaki görüş ayrılıkları konusunda açıklama yapan üst düzey bir savunma yetkilisi CNN'e "Pentagon'un bu aşamada Mattis ve Bolton arasında bir uyuşmazlık olmasını beklemediğini", "Bolton'un rolünün bir 'politika belirleyici' değil, daha ziyade bir 'kaynak' olacağını", "Başkan'ın her zaman fikrini değiştirebileceğini ve yeni bir politika arayışına girebileceğini ve bunun Bolton'un dikte ettiği bir değişiklik olması gerekmediğini" söyledi.

Mattis dün Pentagon'da CIA Direktörü Mike Pompeo, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile de görüşmeler yaptı.