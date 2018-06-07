Mattis: Türkiye'yi yok saymıyoruz

ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye ile Menbiç anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güvenliğinin dikkate alındığını söyleyen Mattis, SDG'ye kenara itemeyeceklerini de belirtti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Mattis'e Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda vardığı mutabakatın, Suriye'de SDG'nin ülkenin doğusunda devam eden operasyonlarını etkileyip etkilemeyeceğini sordu. Mattis her iki ülkenin, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri üzerinde çalıştığını ancak SDG'nin kenara itilemeyeceğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre NATO müttefiki Türkiye'nin meşru güvenlik menfaatlerini nasıl ele alacakları ve onların güvenliğini nasıl artıracakları konusunda çalıştıklarını belirten Mattis, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir. Esad'ın, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile IŞİD'i yenen tek örgüttü; bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü (SDG) henüz yenilmemiş olan IŞİD hilafetini durdurmakta, yenmekte önemlidir."

IŞİD'in yenilmesi ve bir daha ortaya çıkmamasının önemli olduğuna işaret eden Mattis, Suriye'deki savaş alanının çok karmaşık olduğunu ve bu konuda Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini yineledi. Bir gazetecinin hem müttefikleri Türkiye ile hem de Suriye'de SDG ile aynı anda işbirliğini nasıl yürüteceklerini sorması üzerine Mattis, "Bu çok karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı ancak bunda şüphe yok ki Türkiye ile onların kaygıları konusunda çalışıyoruz, aynı zamanda da IŞİD'i yeniyoruz. Bu çok zor bir iş, öncelikli olarak bunu kabul ediyorum ama bunu yapıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz" yanıtını verdi.