'Mattis saldırı için kongre onayı talep etti, Trump kabul etmedi'

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Suriye saldırısı için ABD Kongresi'nden onay alınmasını istediği, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu teklifi kabul etmediği açıklandı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Suriye saldırısı konusunda fikir ayrılığı bulunduğu biliniyordu.

Trump'ın saldırı fikrine karşı olan Mattis'in, saldırıdan önce ABD Kongresi'nden onay alınmasını istediği, bu talebin Trump tarafından hoş görülmediği açıklandı.

New York Times'ın haberine göre Pentagon'un başında bulunan Mattis, Trump'a "kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu" söyleyerek, Rusya'yla çatışma riskine dair de uyarıda bulundu.

Trump'ı ikna etmeyi başaramayan Mattis, saldırıya ilişkin açıklamasında yapılanın "bir kerelik" olduğunu söylemişti.

Saldırının Mattis'in önerileri sonucu Trump'ın istediğinden çok daha düşük kapsamlı tutulduğu söyleniyor.