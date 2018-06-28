Mattis: Kore Yarımadası’ndaki askerleri çekmeyeceğiz

Çin ziyaretinden sonra Güney Kore’ye geçen Pentagon şefi James Mattis, Seul’le ortak askeri tatbikatları askıya alan ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeyeceğini ve askerlerin her an tetikte olacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Çin ziyaretinin ardından Güney Kore’ye geçti. Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile görüşen Mattis, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile süren müzakereler sırasında ortak tatbikatların durdurulmasına karşın, ABD birliklerini ülkeden çekmeyeceklerini ve askerlerin teyakkuz hallerine devam edeceklerini söyledi.

Seul’e gerçekleştirdiği kısa ziyarette Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın KDHC lideri Kim’le gerçekleştirdiği zirvenin ardından Güney Kore ile “savaş oyunlarını” durdukları açıklamasının diplomatların müzakerelerde elini güçlendirdiğini söyledi.

Mattis Güney Kore ile askeri tatbikatların durdurulmasına karşın ABD ve Güney Kore askeri güçlerinin “birleşik, müteyakkız ve hazır” olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tatbikatların durdurulması kararıyla ilgili olarak, ABD ve Güney Kore cephesinden, bunun KDHC’ye verilen büyük bir taviz olduğunu ileri süren yorumlar yapılmıştı. Mattis tatbikatların ertelenmesiyle diplomatların müzakerelerde elinin güçlendiğini savundu.

Güney Kore Savunma Bakanı ile görüşmesinin ardından yaptığı kısa açıklamada Mattis, ABD’nin Güney Kore’ye bağlılığının katı bir biçimde sürdüğünü ve bu bağlılığı askeri ve diplomatik olarak savunacaklarını ifade etti. Mattis, Kore Yarımadası’ndaki ABD askerlerinin buradaki mevcudiyetlerini sürdüreceklerini, “her an savaşmaya hazır” tutulan ABD ve Güney Kore güçlerinin bu niteliğini taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

ABD’nin Güney Kore’de halihazırda 28 bin 500 askeri bulunuyor.

Washington ile Seul’ün bu yaz yapacakları “Özgürlük Muhafızı” adı verilen askeri tatbikat, Trump’ın açıklamasının ardından askıya alınmıştı. Geçen yıl aynı adla yapılan ortak tatbikata 17 bin 500 ABD askeri ile 50 binin üstünde Güney Kore askeri katılmıştı.