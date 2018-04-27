Mattis: ABD Suriye'de savaşı genişletecek

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'den asker çekmeyeceklerini, tersine ülkedeki varlıklarını artıracaklarını belirterek, 'Savaşmayı sürdüreceklerini ve savaşı genişleteceklerini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini iddia etmiş, bunun ardından pek çok ABD'li yetkili Trump'ı yalanlamıştı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin kararının Suriye'den çekilmek değil, ülkede operasyonları artırmak olduğunu belirtti.

Mattis, "Şu anda ABD askerlerini Suriye'den çekmiyoruz" diyerek, "Savaşmayı sürdüreceğiz, savaşı genişleteceğiz ve daha çok bölgesel destek getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Mattis'e göre ABD "bölge devletlerinin desteğiyle IŞİD'e karşı savaşı sürdürecek.

Trump'ın "çekilme" açıklaması Rusya ve Suriye tarafından kuşkuyla karşılanmış, ABD müttefikleri ise ABD'nin Suriye'de kalmasını talep etmişti.