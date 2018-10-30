Mastercard'ın kârı yüzde 33 arttı

Mastercard'ın üçüncü çeyrekteki net kârı 1,9 milyar dolara yükseldi. Kârda yaşanan artışın yüzde 33 oranında olduğu belirtiliyor.
Visa'nın kârı aynı dönemde yüzde 11 artış göstermişti.
SEBEP ABD TÜKETİM HARCAMASINDAKİ ARTIŞ
Mastercard'ın kârındaki artışa en büyük sebebin ABD tüketici harcamalarındaki artış olduğu bildiriliyor.
7 ay üst üste artan ABD tüketici harcamaları, geçtiğimiz ay yüzde 0,4 oranında artış göstermişti. Ağustos'ta yaşanan artışsa yüzde 0,5 oranında olmuştu.
Yıllık oranda yaşanan artışın yüzde 4 seviyesinde olduğu belirtiliyor.