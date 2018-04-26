Mars'tan renkli fotoğraf var

Avrupa Uzay Ajansı, Mars'a giden yeni uydusundan ilk fotoğrafını yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı, Trace Gas uydusu tarafından görüntülenen devasa bir Mars kraterinin buz kaplı kenarını gösteren ilk fotoğrafını yayınladı.

Bilim insanları, Korolev Krateri'nin üç resmini 15 Nisan'da 400 kilometre mesafeden aldılar.

Görevin lideri uzay araştırmacısı Nicolas Thomas Perşembe günü, ortaya çıkan görüntüdeki renklerin insan gözüyle görülebilenlere benzediğini söyledi.

Kullanılan kamera, Mars'taki biyolojik ve jeolojik aktiviteyi gösterebilecek metan gibi gazları aramak için tasarlanan uydudaki dört enstrümandan biridir. Yörünge bu ay da, eser gazları aramak için görevine başlıyor.

Thomas, kameranın bilim insanlarının gazların bulunduğu bölgeleri kontrol etmesine izin vereceğini, değişim işaretleri için Mars'ı izleyeceğini ve gelecekteki iniş bölgeleri için gezegeni keşfe yardımcı olacağını söyledi.

Avrupa, 2021'de insanı Mars'a indirmeyi planlıyor.

2016'daki denemede, uzay aracı Mars'ın yüzeyine düşmüştü.