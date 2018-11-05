Manchester United'lı oyuncudan NATO tepkisi

Manchester United’ın Sırp oyuncusu Nemanja Matic, cumartesi günü oynanan maçta futbolcuların NATO görevlerinde ölen İngiliz askerlerini anmak için yakalarına taktıkları gelincik çiçeğini takmayı reddederek 'Siz ülkemi bombaladınız' dedi.

İngiltere’nin Premier Ligi takımlarından Manchester United takımı oyuncusu Sırp Nemanja Matic, cumartesi günü oynanan Bournemouth maçı öncesinde futbolcuların NATO görevinde ölen İngiliz askerlerini anmak üzere yakalarına taktığı gelincik çiçeğini takmayı reddetti.

İngiliz gazetesi Telegraf’ın aktardığına göre, Manchester United’ın orta saha oyuncusu Matic, maç öncesi soyunma odasında formasına iliştirilen gelincik çiçeğinin anlamını sordu. Çiçeğin İngiliz ve NATO askerlerini anmak için bir sembol olduğunu öğrenen Matic, göğsünden çiçeği çıkardı ve “Siz benim ülkemi bombaladınız, bunu takmamın imkanı yok. Eğer gerekiyorsa şu anda kulübü ve İngiltere’yi terk edebilirim” dedi.

İngiltere futbol federasyonunun kurallarına göre, sözkonusu anma sembollerini futbolcuların takma zorunlulukları bulunmuyor.

Matic konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yaparak, çatışmalarda sevdiklerini kaybeden herkesin acısını paylaştığını belirtti. Ancak Matic bu sembolün kendisine yalnızca 12 yaşında bir çocuk olduğu 1999 yılında ülkesinin NATO tarafından bombalanmasını hatırlattığını söyledi.

İngiltere'nin de içinde yer aldığı NATO kuvvetleri 1999 yılında aylarca Yugoslavya'yı bombalamış, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların sonucunda Yugoslavya dağılmıştı.