Manafort davasında sona geliniyor

ABD Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası başkanı Paul Manafort'un banka sahtekârlığı ve komplo kurmakla suçlandığı davanın dünkü duruşmasında, savcılar ve savunma avukatları kapanış konuşmalarını yaptı. Bugün jürinin kendi içinde tartışmaya başlaması bekleniyor.

Ağustos 2016'da istifa etmeden önce Trump'un en üst düzeydeki kampanya görevlisi olan Paul Manafort, "banka sahtekarlığı yapmak", "yabancı bir ajan olarak kayıt yaptırmamak", "yanlış vergi beyannamesi vermek" ve "yetkililere yalan beyanda bulunmak"la suçlanıyor.

Manafort'a yöneltilen suçlamaların dayanak noktasıysa, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rus yanlısı siyasi partisi için danışman olarak çalıştığı dönemde milyonlarca dolar kazanıyor olması gösteriliyor. Savcılar, eski partneri Rick Gates'in yardımlarıyla, Manafort’un denizaşırı hesaplarında bulunan milyonlarca doları olduğunu öğrendiklerini ve bu durumu yetkililere bildirmediğini iddia ediyor.

Ayrıca, 2014 yılında Yanukoviç'in devrilmesinden sonra, Manafort'un lüks yaşam tarzını sürdürmekte zorladığı ve bu yüzden devasa krediler almak için yalan söyleyerek, banka dolandırıcılığı yaptığı da iddialar arasında.

Hüküm giydiği takdirde Manafort suçlamaların her biri için 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Manafort, davadaki tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu ileri sürdü. Avukatların, Manafort'un herhangi bir mali kanunu kasten ihlal etmediği ve kovuşturmanın ispat yükümlülüğünü yerine getirmediği yönündeki savunmalarını mahkemenin kapanış görüşmelerine taşımaları bekleniyor.

TANIK SAVUNMA TARAFINDAN SUÇLANDI

Açılış konuşmasında savunma avukatı Thomas Zehnle, Rick Gates'i Manafort'tan zimmetine para geçirip ona yalan söylemekle suçladı. Zehnle, Manafort'un "yanlış kişi"ye güvendiğini söyledi. Gates, Manafort'un uzun zamandır iş ortağı olarak davadaki en önemli tanık. Davada bir diğer ilginç noktaysa savunma avukatlarının, Gates'in kendi evlilik dışı ilişkileriyle alakalı yalan beyanlarda bulunduğunu açığa çıkartmaları oldu.

Jürinin davanın her yönünü tartışmak için harcayacağı süre göz önünde bulundurulduğu durumda jürinin nihai karara haftasonundan önce varması bekleniyor.

Manafort davası, Özel Yetkili Savcı Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi hakkındaki soruşturması sonucu açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor. Ancak dava yalnızca Manafort'a yöneltilen vergi kaçırma ve sahtekarlık suçlarına odaklanıyor.