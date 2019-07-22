Malula, El-Nusra ve IŞİD işgallerinin ardından tekrar inşa ediliyor

Suriye’de hristiyan kasabası olan Malula, 2013’de cihatçı çete El-Nusra tarafından işgal edilmişti. Bölge bir yıl sonra Suriye ordusu tarafından kurtarılmıştı. Suriye resmi haber ajansı SANA, bölgenin tekrar inşaa edilme sürecine dair bir rapor yayınladı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Malula’nın yeniden inşaat çalışmalarına dair bir rapor yayınladı.

El-Kaide bağlantılı cihatçı çeteler tarafından neredeyse bir yıl kadar işgal altında tutulan Malula kasabası, hıristiyanların yoğunlukta olduğu bir bölge. Cihatçıların işgali sırasında bir sürü sakini öldürülen, bir çok sakini de göç etmek zorunda bırakılan Suriye’nin Malula kasabası 2014 yılında Suriye ordusu tarafından geri alındığında bir hayalet kasabaya dönüşmüştü.

Suriye hükümeti, Malula’nın yeniden inşasına 2017 yılında ancak başlayabildi.

Şam’ın 50 km kuzeydoğusunda yer alan kasaba, dünyada Aramca dilinin konuşulduğu üç yerleşim yerinden biri.

Savaştan önce kasabanın yerlileri arasında ortodokslar, katolikler ve müslümanlar beraber yaşıyordu. Kasaba tarihi iki manastıra ortodoks Aziz Tekla Manastırı ve katolik Mar Sarkis Manastırı’na ev sahipliği yapıyor.

SANA’nın yayınladığı rapor, yeniden inşaat çalışmalarında çalışan işçilerle yapılan söyleşileri ve bölgedeki inşaat çalışmalarına dair bilgiler içeriyor.