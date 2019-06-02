Maliyeti 1 trilyon doları geçti: 'F-35 ABD'nin en kötü silah projelerinden biri'

ABD merkezli Business Insider sitesi, F-35 Lightning II savaş uçağını yüksek maliyet ve güvenilirlik sorunları nedeniyle ABD ordusunun geliştirdiği en kötü silah projeleri arasında gösterdi.

F-35 programının uygulanması sırasında sayısız teknik ve üretim sorununun ortaya çıktığına işaret eden ABD merkezli Business Insider, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un son denetiminde, F-35'in güvenirlik ve savaşa hazır olma durumu ile ilgili sorunların devam ettiğinin saptandığını yazdı. Haberde, proje maliyetinin 1,2 trilyon doları bulduğu aktarıldı.

En kötü projeler listesine ayrıca Zumwalt destroyerleri, Littoral Combat Ship (LCS) adı verilen kıyı gemileri, Ford uçak gemileri ve elektromanyetik top da dahil edildi.

Milyarlarca dolara mal olan Zumwalt destroyerlerinin motor, elektronik, silah ve görünmezlik sorunu yaşadığı belirtilen haberde, LCS tipi kıyı gemilerde de bir dizi teknik kusurların tespit edildiği aktarıldı. Kıyı gemilerin ayrıca şiddetli çatışmalarda hayatta kalma yeteneğinin de şüphe uyandırdığı kaydedildi.

'PROGRAMLAR NADİREN SORUNSUZ OLUYOR'

ABD’nin 10 yılı aşkındır geliştirmekte olduğu çok maliyetli elektromanyetik topun sınırlı atış hızı ve büyük enerji tüketimi gibi eksikliklerinin bu projeyi mevcut silahlar için kötü alternatif yaptığı ifade edildi.

Haberde, "ABD'li askerler , sanayi partnerleriyle birlikte dünyanın en iyi silahlarını geliştiriyor ancak üretim programları nadiren beklendiği gibi sorunsuz çalışmakta" ifadesine yer verildi.

TRUMP KARŞI ÇIKIYORDU

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimleri sırasında F-35 programına yönelik sert eleştiriler yöneltiyordu.

Programın yüksek maliyetine dikkat çeken Trump, seçildikten sonra da "35 programı ve maliyeti kontrolden çıktı. 20 Ocak'tan sonra milyarlarca dolarlık tasarruf yapılabilir ve yapılacak" demişti. Ancak program aynı şekilde devam etti.