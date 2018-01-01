Malezya’da yılbaşı gecesi 400 bin dolarlık mücevher vurgunu

Malezya'da bir kuyumcuyu soyan soyguncular yaklaşık 400 bin dolar değerindeki altınlarla kayıplara karıştı.

Malezya’da yılbaşı gecesi bir alışveriş merkezinde gerçekleşen soygunda 10 soyguncu ellerinde çekiçlerle bir kuyumcu dükkânına gidi. Kuyumcuyu 3 dakika içinde soyan soyguncular yaklaşık 400 bin dolar değerindeki altınlarla kaçtı.

Bernama haber ajansının aktardığı bilgiye göre şüpheliler 5 görevlinin bulunduğu kuyumcuya girmeden önce maske takarak yüzlerini gizledi

Emniyet Müdürü Samadi Burhan, yapılan ilk incelemede 5 soyguncunun kuyumcunun camını kırarak içeri girdiği, diğer 5’inin ise alışveriş merkezi dışında motosikletlerle beklediği bilgisine ulaştıklarını ifade etti. Ayrıca polisin bölgedeki kamera kayıtlarını da incelediğini kaydetti.

Bernama, soygunun bir çete tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.