Malezya seçimlerini 61 yılın ardından muhalefet kazandı

Malezya'da 61 yılın ardından seçimleri ilk kez muhalefet kazandı. Ulusal Cephe, iktidarı kaybetti.

Malezya'da 61 yıldır ülkeyi yöneten Ulusal Cephe, seçimi muhalif Umut İttifakı'na kaybetti.

92 yaşındaki Umut İttifakı lideri Mahathir Muhammed, yolsuzlukla suçlanan Necib Rezak'ı devirmek için siyasete geri dönmüştü.

Gazetecilere konuşan Mahathir, "İntikam almak istemiyoruz, hukukun üstünlüğünü restore etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet kurmak için 112 milletvekiline ihtiyaç duyulan Malezya meclisinin 115 koltuğu, Mahathir'in ittifakına geçmiş oldu.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2016 yılına kadar Ulusal Cephe üyesiydi. Ancak partisinden "utandığını" ve Ulusal Cephe'nin "yolsuzluğu desteklediğini" söyleyerek taraf değiştirmişti.

Mahathir Muhammed, ismi pek çok yolsuzluğa karışan Necib Rezak'ın hocası olarak da biliniyor.