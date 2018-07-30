Makedonya'da referandum tarihi belli oldu

Makedonya Meclisi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa yönelik referandumun 30 Eylül'de düzenlenmesi kararı aldı.

Makedonya Meclisi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin istişari referandumunun 30 Eylül'de düzenlenmesi kararı aldı. Bugün yapılan oylamada, 120 koltuklu meclisten 68 milletvekili referandumun düzenlenmesi lehine oy kullanırken, hiçbir milletvekili "hayır" ya da "çekimser" oy kullanmadı. 52 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Talat Caferi, referandum sorusunun "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" şeklinde olacağını açıkladı.

Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisi'nde 20 Haziran'da onaylanmıştı.