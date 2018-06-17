Makedonya ve Yunanistan 'isim' anlaşmasını resmen imzaladı

Yunanistan ve Makedonya arasında Makedonya'nın yeni adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olmasını kabul eden anlaşma resmen imzalandı.

Yunanistan ve Makedonya, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'nin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olmasını kabul eden anlaşmayı resmen imzaladı.

Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılmıştı, ancak ülkenin "Makedonya" ismini kullanması Yunanistan tarafından istenmiyordu. Bu sebeple iki ülke arasında isim krizi 1991'den beri sürüyordu.

İki ülke arasındaki görüşmelerle ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olması kararlaştırılmıştı.

Makedonya ve Yunanistan hükümetleri, kendi içlerindeki görüşmelerinden sonra anlaşmaya imza attı.