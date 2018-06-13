Makedonya Cumhurbaşkanı: Tarihte benzeri görülmemiş bu anlaşmayı imzalamayacağım

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, ülkenin isminin değiştirilmesi yönünde Yunanistan ile varılan anlaşmayı imzalamayı reddetti.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Yunanistan ile yapılan müzakereler sonucu ülkenin isminin, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı. Ulusa seslenen Ivanov, "Bu zarar verici ve insanlık tarihinde benzeri görülmemiş anlaşma benim açımdan hükümsüz ve kabul edilemez. Bu anlaşma anayasayı, kanunları ihlal ediyor, devlet kurumlarını yıkıyor. Bu 'politik inisiyatif'in altına imza atmayacağım" diye açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği gibi stratejik hedefleri spekülasyon konusu yapmama çağrısında da bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı, "Hiçbir baskı, şantaj ve tehdit beni bu tutumumdan vazgeçiremez. Bu zarar verici anlaşma metnini desteklemeyeceğim ve imzalamayacağım" ifadesini kullanmıştı.

Daha önce Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in yeni anlaşmayı Ivanov'a sunmak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldiği ama görüşmenin sadece 2 dakika sürdüğü iddia edilmişti.