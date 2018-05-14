Mahmut Abbas: Halkımız mücadelesinden vazgeçmeyecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs ile ilgili açıklama yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından konuştu. Abbas "ABD'nin yanında durmayan ülkelere teşekkür ediyoruz. ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenliğimize saldırıdır. Filistin'in bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Kararların ne şekilde uygulanacağını kararlaştırmak için bu toplantıyı yapıyoruz" dedi.

Abbas Filistin'de yas için "genel grev" ilan ettiklerini de söyledi.