Mahmud Abbas'tan ABD büyükelçisine: İt oğlu it...

Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD Büyükelçisi David Friedman için 'it oğlu it' dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail'in Batı Şeria'nın "yalnızca yüzde 2'sini işgal ettiğini" öne sürmüştü.

Haaretz'in haberine göre İsrail işgaline verdiği açık destekle bilinen Friedman'ı hedef alan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal bölgelerindeki yerleşimlerin İsrail'in parçası olduğunu söyleyen Friedman için "it oğlu it "dedi.

Abbas'a yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Abbas'ın ABD Büyükelçisi için söylediği sözlerin "her şeyi açık ettiğini" öne sürdü, Netanyahu, "Onlarca yıldır ilk kez ABD yönetimi Filistin liderlerini şımartmayı bıraktı. Görünen o ki gerçeğin yarattığı şok onlara akıllarını kaybettirdi" diye konuştu.