Mahkeme atın evden tahliye edilmesi kararını onadı

İskoç mahkemesi, atın tahliye edilmesi yönünde alınan kararı onadı.

2012 yılında Grey Lady Too isimli bir at, sahibi Stephanie Noble tarafından eve yerleştirilmişti.

BBC'nin haberine göre 2 yıl kadar süreyle yarı-müstakil evde yaşayan at, yerel meclis kararıyla evden çıkartılmıştı.

İskoç yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tahliye kararının "baştan beri hayvanın iyiliğiyle ilgili olduğu" ve bu sebeple mahkeme kararını olumlu buldukları söylendi.

Grey Lady Too, 2014 yılında "uygun olmayan koşullar" sebebiyle evden çıkartılmıştı.

Alınan kararda, sahibinin uygun barınma sağlayamaması nedeniyle atı satması da isteniyor.