'Mağdur erkeksi, tecavüze uğramış olamaz' kararı!

İtalya'da bir mahkeme tecavüz suçlamasıyla açılan davada skandal bir beraat kararı verdi. Üç kadın yargıç tarafından verildiği belirtilen kararda, mağdur kadına ilişkin 'erkeksi' tanımı yapılırken, tecavüz suçlamasının inandırıcı olmadığı belirtildi ve beraat kararı verildi.

İtalya'da bir mahkeme, tecavüz suçlamasında bulunan bir kadına "erkeksi" tanımlaması yaptı, suçlamayı inandırıcı bulmadı ve zanlıların beraatine karar verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, davaya konu olan olay Mart 2015'te Ancona kentinde yaşandı. 22 yaşındaki bir kadın, bir parkta tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvurdu. Adı açıklanmayan kadın, kendisi gibi Peru asıllı olan iki zanlıdan birinin tecavüz suçunu işlediğini, diğerinin de bu sırada gözcülük yaptığını belirterek şikayetçi oldu.

2016 yılında alınan ilk mahkeme kararında tecavüzden suçlu bulunan kişiye 5 yıl, gözcülük yapan arkadaşına da 3 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu karar temyiz aşamasında bozuldu.

Ancona İstinaf Mahkemesi 2017'de, tecavüz iddiasını inandırıcı bulmayarak zanlıların beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti bu karara gerekçe olarak, tecavüz zanlısının iddia sahibi kadını beğenmediğini, kadının ismini telefonuna "Viking Nina" diye kaydetmiş olmasının da bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Kararda "Bu ismin kadınsı değil daha ziyade erkeksi bir çağrışım yaptığı" ve iddia sahibi kadının dava dosyasındaki fotoğrafının da bu erkeksiliği teyit ettiği belirtildi.

Ancona İstinaf Mahkemesi'nin 2017'de aldığı bu karar, geçen hafta en üst yargı organı olan Yargıtay tarafından bozulunca ortaya çıktı. Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin sanıkları aklayan kararını iptal etti ve davanın yeniden görülmesine hükmetti.

İtalyan basını, Ancona İstinaf Mahkemesi'nde bu kararı alan heyetteki 3 yargıcın da kadın olduğunu yazdı.

İstinaf Mahkemesi'nin kararı Yargıtay tarafından iptal edilse de ülkede büyük bir tepki dalgasına yol açtı.