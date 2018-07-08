Mağarada mahsur kalan çocuklardan 4'ü kurtarıldı

Tayland'da bir mağarada günlerdir mahsur kalan çocukları kurtarmak için bugün başlatılan operasyonda ilk olarak 4 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

Tayland'ın kuzeyinde Tham Luang Mağarası'nda mahsur kalan futbol takımı üyesi 12 çocuk ve bir antrenörü kurtarma operasyonunun ilk aşamasında 4 çocuğun kurtarıldığı açıklandı.

Operasyonun başlamasından dokuz saat sonra dışarıya çıkarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve bölgeye en yakın kent olan Chiang Rai'deki hastanede kontrol altına alındıkları belirtildi.

Mağarada kalan 8 çocuk ve bir antrenörü kurtarmak için çalışmalarınsa yarın devam edeceği öğrenildi.

Kurtarma ekibini oluşturan 90 dalgıç arasında 13 yabancı dalgıç ve 5 Taylandlı denizci de yer alıyor.

