Maduro'ya suikast girişimiyle ilgili 6 gözaltı

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilgisi olduğu düşünülen 6 kişinin bugün gözaltına alındığını duyurdu.

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilgisi olduğu düşünülen 6 kişinin bugün gözaltına alındığını duyurdu.

Bomba yüklü dronelarla gerçekleştirilen saldırının ardından Maduro, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını ifade etmişti.

Bugün İçişleri Bakanı Nestor Revero bir açıklama yaparak, suikast girişimiyle ilgisi olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Revero, gözaltına alınan kişilerden birinin hakkında geçen yıl ordu kışlasına dönük saldırıya karıştığı suçlamasıyla yakalama kararı olduğunu, bir diğerinin ise 2014 yılında şiddet eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

ABD destekli, sağcı muhalefet cephesi ise, Twitter'dan, "Uyarıyoruz. Hükümet, yaşanan olayı, meşru ve demokratik bir şekilde kendisine muhalefet edenleri suçlu göstermek, baskıyı arttırmak ve sistematik insan hakkı ihlalleri için kullanıyor" açıklaması yaptı.