Maduro'ya suikast girişimine ilişkin ABD'den açıklama

Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanlarından Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ABD'nin ilgisi olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton, bugün Fox TV'ye verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ABD'nin ilgisi olmadığını söyledi.

"Net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu olayda ABD hükümetinin hiçbir müdahalesi yok" diyen Bolton, Maduro'nun suikast girişimini "kendisinin tertiplemiş olabileceğini" öne sürdü.

"Maduro rejiminin bahane yaratmak için tertiplediği bir girişimi ya da başka bir şey olabilir" ifadelerini kullanan Bolton, "Eğer Venezuela hükümeti, olası bir ABD ceza hukuku ihlaline ilişkin bize somut bilgi gösterirse, bunu ciddi bir şekilde değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

