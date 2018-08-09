Maduro’ya saldırıyla bağlantılı iki vekilin dokunulmazlıkları kaldırıldı

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi, Maduro’ya suikast girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle muhalefet milletvekilleri Borges ve Requesens’in dokunulmazlıklarını kaldırdı. Kolombiya'da yaşayan Borges hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi’nde yapılan oylamada, Kolombiya'da yaşayan milletvekili Julio Borges ve halihazırda gözaltında olan milletvekili Juan Requesens'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, dokunulmazlıkları kaldırılan iki milletvekili hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Adalet yerini bulacak" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Cumartesi günü düzenlenen suikast girişiminde rol oynamakla suçlanan Borges hakkında ayrıca halkı kışkırtma, vatan hainliği ve cinayet girişimi suçlamalarıyla tutuklama kararı da çıkarıldı.

Maduro’ya suikast girişimiyle ilgili olarak 6 ordu mensubu hakkında da birinci dereceden cinayet girişimi suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

