Maduro'ya darbe hazırlığı yapıldığını itiraf etti

Ulusal Muhafız Birliği'nden emekli albay Osvaldo Garcia Palomo'nun ülkede ABD ve Kolombiya'nın desteğiyle askeri darbe hazırlığı yapıldığını itiraf etti.

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Ulusal Muhafız Birliği'nden emekli albay Osvaldo Garcia Palomo'nun ülkede ABD ve Kolombiya'nın desteğiyle askeri darbe hazırlığı yapıldığını itiraf ettiğini belirtti.

Efecto Cocuyo gazetesinin haberine göre Bakan Rodriguez, emekli albay Palomo'nun itirafta bulunduğu açıklamanın görüntülerini yayınladı.

Palomo'nun sözlerine göre darbenin ocak ayı sonunda yapılması planlanıyordu. Darbeciler, Caracas'taki askeri üsleri, La Carlota hava üssünü ve başkanlık sarayını üç gün içinde ele geçirmeyi planlıyordu. ABD ve Kolombiya, darbenin gerçekleşmesi için yardım etti.

Palomo, Ağustos 2018'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini hazırladığı gerekçesiyle yakalanmıştı. Venezuela makamları, Palomo'nun Maduro'nun yakın çevresinden bir muhbiri olduğunu belirtmişti.