Maduro’nun erken seçim çağrısına Lima Grubu'ndan ret

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ulusal Meclis için yaptığı erken seçim çağrısı, Guaido’yu destekleyen Lima Grubu’nca reddedildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ulusal Meclis için yaptığı erken seçim çağrısı Lima Grubu tarafından reddedildi.

Ulusal Meclis, ABD'nin desteklediği sağcı muhalefetin elinde ve başkanı da Bolivarcı hükümete karşı kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek darbe girişimini başlatan Juan Guaido.

Guaido’ya destek veren Lima Grubu’nca yapılan açıklamada, Rusya, Çin, Küba ve Türkiye’ye de Bolivarcı hükümete desteklerini geri çekme ve “Venezuela krizinin çözümünün bir parçası olma” çağrısı yapıldı.

PUTİN: ASKERİ MÜDAHALE FELAKET OLUR

Öte yandan bugün St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin felaket olacağını söyledi.

Putin gazetecilerin Venezuela'ya ABD'nin olası bir askeri müdahalesiyle ilgili sorusuna “Bu tür eylemleri onaylamıyoruz, kınıyoruz; kaldı ki askeri müdahale bir felakettir” diye yanıt verdi.

ABD’nin müttefiklerinin bile Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı çıktığını belirten Putin, bunun trajik sonuçlara yol açacağını kaydederek “Libya, Irak gibi ülkeler bunun en iyi kanıtları” dedi.

