Maduro’dan Trump’a yüz yüze görüşme çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Maduro ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ülkesine davet etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkesinde yayın yapan Univision kanalına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ı masaya davet etti.

Hükümetin başı olarak kendisinin Trump ile konuşabilecek ve pazarlık edebilecek kişi olduğunu vurgulayan Maduro "Çok farklı insanlar olduğumuzu biliyorum. Başkan Trump ve ben farklı ülkelerde, ama aynı yarımküredeyiz. Bir süre sonra konuşmak, birbirimizi anlamak zorunda kalacağız. Açık sözlü, doğrudan, yüz yüze bir diyalog fırsatı bulmayı umarım” dedi.

POMPEO'YA DAVET

Trump’a Venezuela hakkında yanlış bilgiler iletildiğini belirten Maduro, “Böylece elinize gelen raporlarda size söylenenlerin gerçek olmadığını, gerçekte neler yaşandığını anlatabilirim. Trump benim konuşabileceği, pazarlık edebileceği bir insan olduğumu görebilecek. Bu Başkan Trump’a göndereceğim mesaj” ifadelerini kullandı.

Maduro ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yönelik "Bütün meseleler tartışılabilir” ifadelerini kullanarak Pompeo’yu Venezuela’ya davet etti.

Trump'ın Venezuela'da ABD yanlısı muhalefetin hakim olduğu Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya hazırlandığı ileri sürülüyor.