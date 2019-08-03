Maduro'dan Trump'a 'blokaj' yanıtı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik karantina ve blokaj tehdidini tanımadığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "karantina veya blokaj" tehdidini tanımadığını ve reddettiğini vurguladı.

Maduro, Venezuela'nın Birleşmiş Milletler elçisi Samuel Moncada'dan tehdidi kınamasını talep ettiğini belirtti.

Devlet televizyonuna konuşan Maduro, "Yurttaşları ve askerleriyle birlikte tüm Venezuela, Donald Trump'ın olası karantina, olası blokaja ilişkin açıklamasını tanımayıp reddetmektedir. Neden böyle bir blokaj ilanı verir? Bu açıkça yasa dışıdır" dedi.