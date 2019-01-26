Maduro'dan seçim baskısına yanıt: Kimse ültimatom veremez

İspanya'nın Venezula'da sekiz gün içinde seçime gidilmemesi durumunda ABD destekli muhalefet liderini tanıma kararına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan 'Hiç kimse bize ültimatom veremez' yanıtı geldi.

İspanya’nın Venezuela’da 8 gün içinde seçime gidilmemesi durumunda ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıma kararına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan yanıt geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in önceki gün yaptığı seçim açıklamasına yanıt veren Maduro, "Eğer seçim istiyorlarsa ülkelerinde yapsınlar çünkü mevcut İspanya Başbakanı halk oylaması ile seçilmedi. Hiç kimse bize hiçbir ders ve ültimatom veremez" dedi.

İspanya'yı müdahalecilikle suçlayan eleştiren Maduro, "İspanya'ya, onun ırkçılığına ve ayrımcılığa karşı harekete geçiyoruz. Venezuela'dan gitsinler, bizim için önemli değil. Bizler özgür olmaya karar verdik. Onlar olamadan, onların kendilerini üstün gören kompleksleri olmadan daha mutlu olacağız." dedi.

ABD’nin Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu “geçici başkan” olarak tanıyarak Bolivarcı hükümete yönelik başlattığı emperyalist müdahale girişimi ardından Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seçime gitme kararı alması için 8 gün süre tanıdığını açıklamıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün ABD'nin talebi üzerine toplanması bekleniyor.