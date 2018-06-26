Maduro'dan orduya uyarı: Hükümete karşı komplo var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümete karşı hazırlık olduğunu söyleyerek, orduyu dikkatli olmaya çağırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, emekli ordu mensuplarının hükümete karşı komplo planladıklarını söyledi.

Maduro, orduyu dikkatli olmaya çağırdı. Maduro, "eğer bir gün Kolombiya oligarşisi Venezuela'ya saldırmaya cüret ederse toprak bütünlüğümüzü korumaya hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'nın Venezuela yönetimine karşı hamleleri desteklediğini söyleyen Maduro, Kolombiya'nın arkasındaysa ABD olduğunu dile getirdi.

Venezuela lideri, "Venezuela'nın onu koruyan, onu seven, onu işgalcilere karşı savunmaya hazır bir ordusu var" ifadelerini kullandı.