Maduro'dan orduya uyarı: ABD müdahalesine hazır olun

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri bir üsse yaptığı ziyarette ABD müdahalesine hazırlıklı olunması uyarısında bulunarak 'Ellerinizde silahlarla anavatanı savunmaya hazır olun' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte askeri bir üsse yaptığı ziyarette "Eğer ABD imparatorluğu bir gün bu topraklara, bu kutsal toprağa dokunmaya cüret edecek olursa ellerinizde silahlarla anavatanı savunmaya hazır olun” dedi.

Cojedes eyaletinde bulunan üste 5 bin askere seslenen Maduro, “Biz ne zayıf ne de mahrum bir ülkeyiz. Biz kuvvetli bir Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri olan bir ülkeyiz. Her geçen gün daha fazla birlik ve sadık olmalıyız” diye konuştu.

ABD’nin Monroe Doktrini’ni öne sürerek Latin Amerika'yı yeniden sömürgeleştirmek istediğini belirten Maduro, "Her zaman General Hugo Chavez’e sadık olmalıyız. Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta ABD destekli bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri (FANB) ile Fuerte Tiuna'da da yürüyüş düzenlemişti.